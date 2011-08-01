Spotify'da Şarkı Sözleri Nasıl Görüntülenir?

Dünyanın en büyük müzik dinleme plâtformu olan Spotify, gerçekten de harika bir servis denilebilir. İçerisindeki özellikler de birbirinden farklı ve işlevsel. Örneğin, dinlediğiniz bir müziğin aynı anda sözlerini de görebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu işlem kesinlikle mümkündür. Spotify şarkı sözlerini görüntülemek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Oldukça kolay bir işlemdir.

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Spotify Şarkı Sözleri Nasıl Görülür?

1) Player'daki Şarkı Sözleri adlı ikona tıklayın.

2) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacak, şarkı sözleri karşınıza çıkacaktır.

Bu içeriğimizde sizler için, spotify şarkı sözleri görme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Sevdiğiniz müziklerin sözlerini de görüntülemek adına, yukarıdaki basit adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Bilmeyen Spotify kullanıcıları için umarız ki faydalı bir ipucu olmuştur.