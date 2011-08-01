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Spotify'da Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:35 - Tarih: 14 Aralık 2020 - Yorum: 0

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Spotify'da Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Bir önceki Spotify ile ilgili içeriğimizde, Spotify profil fotoğrafı değiştirme yönünde bilgi vermiştik. Şimdi ise, Spotify profil adı değiştirme ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Kayıt olurken belirlediğiniz ve herkes tarafından da görülebilen profil adını değiştirmek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Spotify Arama Geçmişi Temizleme Nasıl Yapılır?

Spotify'da Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Profil sekmesine tıklıyoruz.

Spotify'da Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Ardından mevcut profil adınıza tıklayın.

Spotify'da Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Açılan pencere ile profil adınızı güncelleyebilirsiniz.

Spotify'da Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

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