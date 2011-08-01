Bir önceki Spotify ile ilgili içeriğimizde, Spotify profil fotoğrafı değiştirme yönünde bilgi vermiştik. Şimdi ise, Spotify profil adı değiştirme ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Kayıt olurken belirlediğiniz ve herkes tarafından da görülebilen profil adını değiştirmek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Spotify Arama Geçmişi Temizleme Nasıl Yapılır?

Spotify'da Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Profil sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından mevcut profil adınıza tıklayın.

3) Açılan pencere ile profil adınızı güncelleyebilirsiniz.