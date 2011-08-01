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Spotify'da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:55 - Tarih: 09 Aralık 2020 - Yorum: 0

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Spotify'da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?Dünyanın en çok kullanılan online müzik dinleme uygulaması olan Spotify, birçok insanın favorisi konumunda. Eğer Spotify'ı çok sık kullanıyorsanız, mevcut profilinizi daha da kişisel bir hâle getirmek isteyebilirsiniz. Bunun için örneğin, Spotify profil fotoğrafı değiştirmek mümkün kılınmıştır. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, profilinize giren herkesin, profil fotoğrafınızı görüntüleyebileceğinin de altını çizmek istiyoruz.

AYRICA: Spotify Arama Geçmişi Temizleme Nasıl Yapılır?

Spotify'da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Profil sekmesine tıklıyoruz.

Spotify'da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Ardından Fotoğraf seç adlı buton ile yükleme yapabiliriz.

Spotify'da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

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