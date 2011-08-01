Online müzik dinleme uygulaması olan Spotify'ın web sürümünde yaptığınız tüm aramalar kayıt altına alınıyor. Bu şekilde, geçmişte yaptığınız müzik veya sanatçı aramalarına daha kolay ve hızlı ulaşabilmenize olanak sağlanmış oluyor. Peki, Spotify arama geçmişi silmek nasıl oluyor, bu konu hakkında bir bilginiz var mıydı? Dilerseniz, Spotify arama geçmişi temizlemek mümkündür. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Bu işlemin kalıcı olduğunu ve tüm arama geçmişinizi temizleyeceğini de hatırlatmak isteriz.

AYRICA: Spotify Tekrar Çalma Nasıl Yapılır?

Spotify Arama Geçmişi Temizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sol menüdeki Ara sekmesine tıklayın.

2) Yakındaki aramalar yanında yer alan Hepsini Gör bağlantısına tıklayın.

3) Açılan sayfadaki Son Aramaları Temizle bağlantısına tıklayabilirsiniz.