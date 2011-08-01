Siyah Renkte Adet (Regl) Kanaması Neden Olur?

Adet döneminde siyah kan gelmesi, birçok kadının başına gelebilecek bir durumdur. Ancak, hemen de endişelenmeyin. Çünkü bu durum, büyük sorunlara yol açabilecek bir durum sayılmaz. Regl döneminde siyah kan gelmesi, spesifik birçok nedenlerden ortaya çıkabilmekte olup, bu nedenlerin ise doğru bir şekilde tahlil edilmesi gerekmektedir. Siyah kan gelmesi hamilelik nedenlerinden de biridir ancak tek sebep de değildir. Adet döneminde siyah pıhtı gelmesi ile ilgili olarak bu konuya, içeriğimizde detaylı bir şekilde değiniyor olacağız. Bu yüzden adet döneminde stres yaşayan kadınlar için, faydalı bir kaynak oluşturmayı amaçlıyoruz.

Adet (Regl) Döneminde Siyah Kan Gelmesinin Nedenleri

Öncelikle şunu açıklamakta fayda görüyoruz, adet döneminizin başında veya sonunda siyah kan görmek olası bir sağlık sorunu anlamına gelmez. Eski kan olarak da bilinen siyah kan, birçok faktöre dayanır. Yani oksijen ne kadar çok olur ise, kanın rengi de bir o kadar koyulaşabilir. Endişe edecek bir durum yok.

Ayrıca adet kanının rengi siyah ise, bu durum kanın, rahimde uzun süre kaldığına da işaret edebilmektedir. Bakıldığında bu durumu birçok kadın yaşayabilir. Ancak elbette, adet kanının renginin siyah olması farklı sebeplere de dayanabilmektedir. İşte şimdi ise, bu sebeplerden bazılarını inceliyor olacağız.

Olası Vajinal Enfeksiyonlar

Her cinsel ilişki enfeksiyon riski taşımaz. Ancak elbette bakteri ve birtakım sağlıksız ilişkiler olası vajinal enfeksiyonları beraberinde getirebilmektedir. Bu durumdan ötürü, adet kanaması siyah veya koyu kahverengi renkte olabilir.

Bu durumu birçok kadın görebilir ve bu durum, karın ağrısını da beraberinde getirebilmektedir. Kötü bir kokuya sahip olan bu gibi kanamalar ile sürekli olarak karşılaşıyorsanız ve ilgili sebebin vajinal enfeksiyon ile alâkalı olduğunu öngörüyorsanız, bir uzmana danışmanızda fayda var.

Adet Döneminde Yaşanan Gecikmeler

Evet, adet dönemi gecikmesi çok duyulan bir kelime olsa gerek hayatınızda. Çünkü birçok kişi yaşıyor bu durumu. Adet dönemi gecikmesi yaşandığında, kan dışarı atılamadığı ve rahimde uzun bir süre kaldığı için, bu durum kan rengini değiştirir. Dolayısı ile bu gibi sebeplerden ötürü yaşanan renkteki farklılıklar, sizi korkutmasın. Endişe edecek önemli bir durum bulunmamaktadır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde de Siyah Renk Görülebilir

Bu sizin için üzücü veya mutluluk verici bir durum mu, bilemiyoruz. Ancak, hamilelik döneminde de siyah renkte adet kanı görülebilir. Yaşanan bu durum, kötü kokulu ve siyah renkte adet kanını beraberinde getirebilmektedir.

Eğer ki, yaşadığınız bu durum ile mevcut rengi ilişkilendiriyorsanız, derhâl uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Yani düşük olasılığı da bu durumu beraberinde getirebilir. Buna ek olarak, gebeliğin ilk aylarında da siyah renkte adet kanı görme olasılığının yüksek olduğunun altını çizmek isteriz.

Siyah Adet Kanamasının Diğer Nedenleri

Rahim ağzı kanseri. Hormon bazında yaşanan değişimler. Yumurtalıklarda kist olması. Stres, depresyon, anksiyete. Sigara ve alkolün çok sık kullanımı.

Sonuç olarak, adet döneminde siyah kan gelmesi birçok sebep ile ilişkilendirilebilir. Kesin olarak hamileliğin göstergesi olmadığı gibi, olmayacağı anlamına da gelmez. Bu yüzden, sık sık benzeri bir durum yaşayıp ve bu durumdan şikâyetçi iseniz, ne olursa olsun, kısa süre içerisinde bir uzman hekime başvurmanız tavsiye edilebilmektedir. Siyah renkte adet kanaması yaşayan bir kişi iseniz, bu durum ile ilgili tecrübelerinizi, diğer okuyucular ile de paylaşabilirsiniz.

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