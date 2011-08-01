Öncelikle "RAPID mode nedir?" diye düşünüyor olabilirsiniz. RAPID mode, mevcut RAM'in tampon bellek olarak kullanılmasıdır. Bu durum, kullandığınız SSD'nizin yazma ve okuma değerlerini oldukça fazla artırmayı sağlar. Ancak eğer ki masaüstü kullanıyorsanız, olası bir elektrik kesintisi durumunda, veri kaybı yaşanabilir. Yani burada da, bataryanın önemi ortaya çıkıyor. Eğer ki, Samsung Magician RAPID mode açmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Samsung Magician ile Disk Sıcaklığını Öğrenelim

Samsung Magician ile "RAPID mode" Açalım

1) Öncelikle Performance Optimization sekmesine tıklıyoruz.

2) RAPID mode açmak istediğimiz diskimizi seçelim.

3) RAPID Status karşısındaki seçeneği aktif duruma getiriyoruz.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra, biraz bekleyin ve akabinde bilgisayarınız yeniden başlatılacaktır. Bu şekilde RAPID mode sorunsuz olarak aktive duruma geçecektir. Tekrar yazma ve okuma değerlerinizi test etmek için hemen bir SSD performans testi başlatabilirsiniz.