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Samsung Magician ile Disk Sıcaklığını Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:22 - Tarih: 23 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Samsung Magician ile Disk Sıcaklığını ÖğrenelimKullandığınız Samsung markalı SSD'nizin sağlığını, düzenli olarak kontrol altında tutmanızda fayda var. Örneğin, Samsung Magician programı ile SSD Disk sıcaklığını öğrenmek bile mümkündür. Bu bağlamda, aşağıdaki adımları izleyerek siz de, disk sıcaklık değerlerini öğrenebilir, ilgili diskinizin sağlığınızı analiz edebilirsiniz.

Samsung Magician ile Disk Sıcaklığını Öğrenelim

1) Öncelikle Samsung Magician'a giriş yapalım.

Samsung Magician ile Disk Sıcaklığını Öğrenelim

2) Temperature bölümünde sıcaklığı gözlemleyebilirsiniz.

Samsung Magician ile Disk Sıcaklığını Öğrenelim

Bu içeriğimizde, Samsung Magician ile disk sıcaklığını öğrenmek hakkında bilgi vermeye çalıştık. İlgili program oldukça faydalı olup, aynı program ile diskinizin sağlığını daha detaylı analiz edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Samsung SSD kullanıyorsanız, programı deneyebilirsiniz.

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