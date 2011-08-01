Samsung Magician Son Sürüm İndir (SSD Programı)

Samsung SSD kullanıyorsanız, ilgili SSD ile daha çok performans alabilmek adına yapılandırma yapabilmek için bir SSD programı kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Samsung tarafından geliştirilen "Samsung Magician" ile mevcut SSD'nizin sağlığını kontrol edebilir, ilgili ayarlar ile daha hızlı bir SSD'ye sahip olabilirsiniz. Bunun için ise orijinal web sitesinden indirme yapmanızı öneriyoruz. Aşağıdaki bağlantıya giderek, Samsung Magician son sürüm indirebilirsiniz.

Adres: Samsung Magician (İngilizce)