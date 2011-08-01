Samsung Magician ile ilgili bir önceki içeriğimizde, disk sıcaklık değerlerini öğrenmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise disk performans testi yapmak ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Samsung Magician oldukça pratik ve işlevsel bir program. Dilerseniz, kullandığınız SSD diskiniz için performans testi yapabiliyorsunuz. Aşağıdaki adımları izleyerek, SSD okuma ve yazma değerlerini öğrenebilirsiniz. Böylelikle, diskinizin performansını görebilirsiniz.

Samsung Magician ile Disk Performans Testi Yapalım

1) Öncelikle Performance Benchmark sekmesine tıklıyoruz.

2) Açılan sayfadaki diskimizi seçip, Start butonuna tıklıyoruz.

3) İşte sonuç olarak karşımıza, yazma ve okuma değerleri çıkıyor.

Samsung Magician ile ilgili olarak kaleme aldığımız bu içeriğimizde, disk performans testi yapmak konusunda bilgi vermek için efor sarf ettik. Dileriz, bilmeyen kullanıcılar için de faydalı bir content olmuştur.