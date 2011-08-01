Eğer ki bir Samsung SSD kullanıyorsanız, Samsung Magician yazılımı ile düzenli olarak Firmware güncellemelerini takip etmenizi öneririz. Firmware güncellemeleri; kararlılık, performans ve optimizasyon bazında faydalı yapılandırmaları içerebilmektedir. Samsung Magician Firmware güncellemesi yapmak için ise, öncelikle programa giriş yapın. Akabinde ise aşağıdaki adımları izleyerek, bir güncelleme olup olmadığını inceleyebilir, var ise hemen yapabilirsiniz.

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Samsung Magician ile Firmware Güncellemesi Yapalım

1) Sol altta yer alan Update butonuna tıklıyoruz.

2) Firmware güncellemesi var ise, güncelleme yapabilirsiniz. Görselde görebileceğiniz üzere, en son Firmware sürümünü kullandığımız görülüyor.

Birçok kullanıcı, Firmware güncellemesi yapmaktan korkabilir. Ancak bu yönde herhangi bir endişeniz olmasın, herhangi bir problem olmayacaktır. En azından biz yaptığımız güncellemelerde bugüne kadar, hiçbir şekilde sorun yaşamadık. Doğru bir şekilde yapıldığında, olası bir pürüz meydana gelmez.