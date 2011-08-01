Online Photoshop alternatifi Photopea ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, Photopea dil değiştirmek ve Photopea tasarım değiştirme konusunda bilgiler paylaşmıştık, siz değerli takipçilerimiz ile...

Şimdi ise, Photopea klavye kısayollarını öğrenmek nasıl oluyor, bu konuda bilgi veriyor olacağız. Photoshop'ta olduğu gibi, bu program için de birçok klavye kısayolu mevcut. Eğer Photopea'yı yeni kullanmaya başladı iseniz, aşağıdaki adımları izleyerek, klavye kısayollarını öğrenebilirsiniz.

Photopea Klavye Kısayollarını Öğrenelim

1) Programa giriş yapıyoruz öncelikle ile.

2) Daha Fazla > Klavye Kısayolları sekmesine tıklıyoruz.

3) İşte, uygulama için olan tüm klavye kısayolları karşımızda...

Bu içeriğimiz ile, Photopea'daki klavye kısayollarını nasıl öğrenebileceğimiz ile ilgili adımları inceledik. Bu klavye kısayolları, programın ilk kullanımlarında kesinlikle çok faydalı olabilmektedir. Zamanla programa alıştıkça, bu kısayolların faydasını siz de göreceksiniz. Şüpheniz olmasın.