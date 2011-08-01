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Photopea Klavye Kısayollarını Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:08 - Tarih: 15 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Photopea Klavye KısayollarıOnline Photoshop alternatifi Photopea ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, Photopea dil değiştirmek ve Photopea tasarım değiştirme konusunda bilgiler paylaşmıştık, siz değerli takipçilerimiz ile...

Şimdi ise, Photopea klavye kısayollarını öğrenmek nasıl oluyor, bu konuda bilgi veriyor olacağız. Photoshop'ta olduğu gibi, bu program için de birçok klavye kısayolu mevcut. Eğer Photopea'yı yeni kullanmaya başladı iseniz, aşağıdaki adımları izleyerek, klavye kısayollarını öğrenebilirsiniz.

Photopea Klavye Kısayollarını Öğrenelim

1) Programa giriş yapıyoruz öncelikle ile.

Photopea Klavye Kısayolları Nasıl?

2) Daha Fazla > Klavye Kısayolları sekmesine tıklıyoruz.

Photopea Klavye Kısayollarını Öğrenelim

3) İşte, uygulama için olan tüm klavye kısayolları karşımızda...

Photopea Klavye Kısayolları Nerede?

Bu içeriğimiz ile, Photopea'daki klavye kısayollarını nasıl öğrenebileceğimiz ile ilgili adımları inceledik. Bu klavye kısayolları, programın ilk kullanımlarında kesinlikle çok faydalı olabilmektedir. Zamanla programa alıştıkça, bu kısayolların faydasını siz de göreceksiniz. Şüpheniz olmasın.

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