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Photopea Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:30 - Tarih: 14 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Photopea Tema DeğiştirmePhotopea ile ilgili bir önceki içeriğimizde, Photopea dil değiştirme hakkında bilgi paylaşmıştık. Şimdi ise, Photopea tema değiştirme nasıl oluyor, dilerseniz bu konuyu anlatıyor olacağız. Normalde siyah bir tema ile gelen program, içerisinde birçok farklı renk skalasına sahip tema barındırmaktadır. Dolayısı ile gözünüze daha hoş gelen bir temayı tercih edebilmeniz mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek ise, Photopea tasarım değiştirmek ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Photopea Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programa giriş yapalım.

Photopea Tasarım Değiştirmek

2) Daha Fazla > Tema sekmesi ile mevcut temalardan seçim yapabilirsiniz.

Photopea Tasarım Değiştirmek

Photopea ile gelen siyah tema, yeterince güzel ve hiç de göz yormuyor. Ancak mevcut temalar arasında daha açık renkli temalar da yok değil. Bu yüzden dilediğiniz bir tema arasından seçim yapabilir, istediğiniz zaman hızlı bir şekilde Photopea tema değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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