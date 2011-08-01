Photopea ile ilgili bir önceki içeriğimizde, Photopea dil değiştirme hakkında bilgi paylaşmıştık. Şimdi ise, Photopea tema değiştirme nasıl oluyor, dilerseniz bu konuyu anlatıyor olacağız. Normalde siyah bir tema ile gelen program, içerisinde birçok farklı renk skalasına sahip tema barındırmaktadır. Dolayısı ile gözünüze daha hoş gelen bir temayı tercih edebilmeniz mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek ise, Photopea tasarım değiştirmek ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Photopea Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programa giriş yapalım.

2) Daha Fazla > Tema sekmesi ile mevcut temalardan seçim yapabilirsiniz.

Photopea ile gelen siyah tema, yeterince güzel ve hiç de göz yormuyor. Ancak mevcut temalar arasında daha açık renkli temalar da yok değil. Bu yüzden dilediğiniz bir tema arasından seçim yapabilir, istediğiniz zaman hızlı bir şekilde Photopea tema değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.