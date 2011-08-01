Linux Mint üzerinde Photoshop'un en iyi ve en kaliteli alternatifi olan Photopea'yı Türkçe olarak da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İlgili uygulamanın premium üyelik seçeneği de olsa, birçok açıdan ücretsiz olarak da yararlanmak mümkün kılınmış. Aşağıdaki adımları izleyerek ise, Photopea Türkçe yapmak ile ilgili bilgi edinebilir ve ana dilinizde ilgili programı daha etkili bir şekilde kullanmaya hemen bugün başlayabilirsiniz.

Photopea Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili programa giriş yapalım.

2) More > Language > Türkçe'ye tıklayarak işlemleri tamamlıyoruz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Photopea'yı Türkçe yapmak nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Programı daha rahat ve kolay kullanmak isteyenler için, Türkçe dil seçeneğinin olması ise, programa artı bir puan katıyor diyebiliriz. Photopea ile ilgili içeriklerimize de devam edeceğiz...