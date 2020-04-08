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Online Photoshop Benzeri Süper Uygulama: Photopea

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:45 - Tarih: 26 Mart 2020 - Yorum: 0

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Online Photoshop Benzeri Süper Uygulama: PhotopeaAdobe'un Photoshop'u birçok konuda rakipsiz denilebilir. Ancak eğer ki online photoshop benzeri uygulamalar arıyorsanız, sizlerle karşılaştığım ve ücretsiz olarak gerçekten harikulade olarak nitelendirilebilecek bir uygulama tanıtmak istiyorum. Photopea, hem ücretsiz, hem de Türkçe dilini destekliyor. Dolayısı ile, Photoshop kullanmıyorsanız veya çok da fazla gereksinim duymuyorsanız, Photopea birçok açıdan ihtiyacınızı karşılayacaktır. Denemenizi öneririm.

Online Photoshop Benzeri Süper Uygulama: Photopea

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