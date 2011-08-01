Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Photopea Kaydetme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:05 - Tarih: 17 Nisan 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Photopea Kaydetme Nasıl Yapılır?Photopea kullanarak bir fotoğraf düzenledikten sonra, doğal olarak kaydetmek isteyebilirsiniz. Normalde CTRL + S kısayolu ile direkt fotoğrafı kaydetmek mümkün iken, Kaydet sekmesi ise tıklanabilir durumda değil. Bu bağlamda, Photopea kaydetme işlemi için, aşağıdaki görselde yer alan adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde dilediğiniz uzantı doğrultusunda dosya kaydedilebilir.

AYRICA: Photopea Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Photopea Kaydetme Nasıl Yapılır?

Farklı Dışa Aktar ile dilediğiniz uzantıya tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlayabilir, ilgili görseli bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Photopea Kaydetme Nasıl Yapılır?

Photopea'yı daha efektif kullanabilmek için, Photopea kısayolları öğrenmek iyi olacaktır. Kaydet sekmesine direkt tıklanamadığı için, farklı bir kaydetme yöntemini siz değerli ziyaretçilerimiz ile de paylaşmak istedik.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri