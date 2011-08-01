Photopea kullanarak bir fotoğraf düzenledikten sonra, doğal olarak kaydetmek isteyebilirsiniz. Normalde CTRL + S kısayolu ile direkt fotoğrafı kaydetmek mümkün iken, Kaydet sekmesi ise tıklanabilir durumda değil. Bu bağlamda, Photopea kaydetme işlemi için, aşağıdaki görselde yer alan adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde dilediğiniz uzantı doğrultusunda dosya kaydedilebilir.

AYRICA: Photopea Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Photopea Kaydetme Nasıl Yapılır?

Farklı Dışa Aktar ile dilediğiniz uzantıya tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlayabilir, ilgili görseli bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Photopea'yı daha efektif kullanabilmek için, Photopea kısayolları öğrenmek iyi olacaktır. Kaydet sekmesine direkt tıklanamadığı için, farklı bir kaydetme yöntemini siz değerli ziyaretçilerimiz ile de paylaşmak istedik.