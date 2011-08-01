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Opera Sol Kenar Çubuğunu Otomatik Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:55 - Tarih: 01 Şubat 2024 - Yorum: 0

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OperaEğer, Opera tarayıcısını kullanıyor iseniz, tarayıcının sol alanında bir kısayol paneli bulunur, bilirsiniz. Genellikle sağ elini kullanan kişiler için bu paneli kullanmak biraz yorucu olabilir. Dilerseniz bu paneli kaldırabilirsiniz ya da otomatik olarak gizleyebilirsiniz. Böylelikle tarayıcıyı kullanırken, ilgili panelin üzerine mouse ile geldiğinizde panel görünür hale gelecektir. Bu içeriğimizde Opera sol kenar çubuğunu otomatik olarak gizleme nasıl yapılır? sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

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Opera Sol Kenar Çubuğunu Otomatik Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Opera tarayıcısını açıyoruz ve sol paneli görüntülüyoruz.

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Opera Sol Kenar Çubuğunu Otomatik Gizleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Akabinde, tarayıcının sağ üst köşesindeki “Kolay Kurulum” simgesine tıklıyoruz.
Opera Sol Kenar Çubuğunu Otomatik Gizleme Nasıl Yapılır? - 2
  • Kolay Kurulum simgesine tıkladığımızda açılan pencerede, biraz aşağıya iniyor ve “Düzen” bölümünü buluyoruz. Buradan, Sidebar (sol kenar çubuğu) alanını otomatik gizle seçeneğini tercih ederek, gizleyebiliriz. Dilerseniz Kapalı tercihini yaparak da, sol kenar çubuğunu tamamen kaldırabilirsiniz.
Opera Sol Kenar Çubuğunu Otomatik Gizleme Nasıl Yapılır? - 3
  • Bir diğer yöntem ise, sol kenar çubuğunun üzerine gelip sağ tık yaparak, “Kenar çubuğunu otomatik olarak gizle” seçeneğini tercih etmek. Hepsi bu kadar…
Opera Sol Kenar Çubuğunu Otomatik Gizleme Nasıl Yapılır? - 4

Bu içeriğimizde, Opera sol kenar çubuğunu otomatik olarak gizleme nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istedik. Otomatik gizleme seçeneğini tercih eder iseniz, sol panel normalde gizli görünecek, ancak siz mouse ile panelin üzerine geldiğinizde görünür hale gelecektir. Faydalı olmasını dileriz.


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