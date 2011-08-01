Spesifik tarayıcılar kullandığımızda, genelde başlangıç sayfasında haberlerin bulunduğu bir alan vardır. Bu alan sizi rahatsız edebilir. Eğer tarayıcınızda sade bir başlangıç ekranı kullanmak istiyor iseniz, Opera’da haberler alanını gizleyebilirsiniz. Opera haberler alanı gizleme - kaldırma nasıl yapılır? ilgili adımları hemen paylaşıyor olacağız.

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Opera Haberler Alanını Gizleme - Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Opera tarayıcısını açıyoruz. Haberler alanını hemen arama kutusunun altında görebiliriz.

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Akabinde, sağ üst köşeden, “Kolay Kurulum” simgesine dokunuyoruz.

Devam ediyoruz ve Kolay Kurulum penceresinde, aşağıya inip, Başlangıç Sayfası bölümünden, “Haberleri Göster” seçeneğini Kapalı konuma getiriyoruz.

Son olarak baktığımızda, haberler alanının kaldırılmış olduğunu görebiliriz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle, Opera haberler alanını gizleme - kaldırma nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları paylaşmak istedik. Değerlendirmek isteyen kullanıcılar için faydalı olmasını temenni ediyoruz.