Opera tarayıcısında, dizüstü bilgisayarınızı kullanırken; pil kullanımını daha minimuma indiren pil gücü tasarruf modu bulunmaktadır. Dilerseniz bu özelliği aktifleştirebilirsiniz. Bu içeriğimizde, Opera pil gücü tasarruf modu etkinleştirme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları aktarıyor olacağız.

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Pil gücü tasarruf modunu kullanarak, bilgisayarınızın pil ömrünü %50’ye kadar uzatabilir, internette daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapabiliriz?

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Opera Pil Gücü Tasarruf Modu Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Opera tarayıcısını açalım ve akabinde sağ üst köşedeki "Kolay Kurulum" simgesine tıklayalım.

Kolay Kurulum ekranında en aşağıya inelim ve “Tam tarayıcı ayarlarına git” yazan kısmı bulalım.

Ayarlar ekranında iken, “Özellikler” bölümüne geçiş yapalım.

Son olarak, “Pil gücü tasarrufu” özelliğini Açık hale getirelim. Hepsi bu kadar…

Bu yazımızda, Opera pil gücü tasarruf modu etkinleştirme nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları paylaştık. Dizüstü bilgisayarınızın pil ömrünü uzatabilmek ve internette daha fazla vakit geçirebilmek için, Opera’yı kullanırken, pil gücü tasarruf modunu açabilirsiniz, faydalı olmasını dileriz.