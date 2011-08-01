Apple'ın MAC ürünlerini tercih etme konusunda endişeleriniz olabilir. Doğruları konuşmak gerekir ise, birçoğumuz senelerdir PC (Windows) kullandık ve kullanmaya da devam ediyoruz. Ancak eğer ki aklınızda, neden mac almalıyım gibi bir soru işareti mevcut ise, tecrübelerimiz doğrultusunda, bu yöndeki sorularınızı yanıtlamak istiyoruz. Teknobeyin olarak PC almak yerine, MAC almayı tercih edecek olan ancak bu yönde endişeleri de bulunan takipçilerimiz için mantıklı ve doğru sebepler sunmaya çalışacağız.

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Neden MAC Almalıyım? Apple MAC Almak için Sebepler

• Performans Endişeniz Olmasın: Bir MAC aldığınız zaman, performans bazında endişe etmenize de gerek yoktur. Çünkü zaten bu ürünler, çok ısı yapmaması ve performans bazında maksimum verim alınabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden, bir MAC cihazında ısınma sorunu veya performans problemi yaşamanız pek mümkün değildir. Eğer ki cihaz performansına önem veriyorsanız, bir MAC tercih edeceğiniz için kesinlikle pişman olmayacaksınız.

• SSD ile Uçmaya Hazır Olun: Günümüzde satılan birçok MAC cihaz SSD Disk ile satılmaktadır. Bu ise bilgisayarınızın daha hızlı açılmasını sağladığı gibi, yazma hızını da artırarak, daha hızlı bir MAC deneyimi yaşamanızı sağlamaktadır. Yani hızlı bir bilgisayar satın almak istiyorsanız, yine bir MAC ürünü almanız sizi mutsuz etmeyecektir. Emin olabilirsiniz.

• Virüs Derdine Son Verin: Bugün geliştirilen birçok virüs, Windows için geliştirilmiştir. Yani bir MAC bilgisayara virüs bulaşması çok zordur. Ancak elbette yine dahili olarak gelen güvenlik duvarını aktive ederek de, bilgisayarınızı daha güvenli kılabilirsiniz. Yani bir Apple MAC ürünü aldığınızda virüs bulaşma, bilgisayarın çökmesi gibi dertler yaşamanız artık pek mümkün olmayacaktır.

• Binlerce Uygulama Emrinizde: App Store ile dilediğiniz ve güvenli bir şekilde uygulamaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Elbette, ücretli uygulama da satın alabilirsiniz. Ancak App Store güvencesi ile mevcut ücretsiz ve ihtiyacınıza göre yapılmış olan uygulamaları da bilgisayarınıza birkaç tıklama ile kurabilirsiniz. Endişeniz olmasın, indirdiğiniz her uygulama güvenlik kontrolünden geçtiği için, güvenlik bazında bir problem yaşamazsınız.

• Arkanızda Apple Güvencesi Var: Bir MAC ürünü aldığınızda, düzenli olarak işletim sistemi güncellemeleri alacaksınız. Bu durum ise bilgisayarınızın her zaman güncel kalmasını, performans sorunu yaşamamasını ve daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Günümüzde Apple ise dünyanın en değerli markası konumunda. Yani bir MAC bilgisayar satın aldığınızda, arkanıza bir nevi Apple güvencesini de almış olmaktasınız.

Sonuç olarak, neden mac bilgisayar almalıyım gibi bir soru işaretiniz var ise, yukarıdaki tecrübe içeren maddeleri değerlendirebilirsiniz. Uzun vadeli, uzun ömürlü gidecek ve sürekli çökme, mavi ekran hatası v.b. sorunları yaşamayacağınız bir cihaz almak istiyorsanız, MAC tercih edebilirsiniz.