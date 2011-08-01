Windows kullanıp da, bilgisayarına virüs bulaşmayan insan neredeyse yoktur denilebilir. Peki, Apple MAC'e virüs bulaşır mı dersiniz? Birçok insan MAC'e virüs bulaşamayacağını düşünüyor. Aslında bu yersiz bir düşünce de değil. Yalnızca bilinmesi gereken birtakım püf noktaları bulunmaktadır. Yani bilgisayarınıza virüs bulaşmaması için dikkat etmeniz gereken bazı faktörler söz konusudur.

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Elbette, MAC güçlü bir altyapı sunuyor kullanıcılarına. Fakat bu güvenliği pekiştirmek için, ne olursa olsun, bizlerin de dikkat etmesi gerekenler yok değil. Teknobeyin olarak bu içeriğimizde, mac'e virüs bulaşır mı konusunu irdeleyerek, sizlere birtakım ipuçları veriyor olacağız. Bilmeyen kullanıcılar için ise faydalı bir içerik olacaktır diye düşünüyoruz.

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Apple MAC'e Virüs Bulaşır mı? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hiçbir önlem almadığınız takdirde, elbette MAC'e de virüs bulaşabilir. Ancak düşük bir olasılıktır. Çünkü MAC ile gelen yerleşik birçok güvenlik katmanı mevcut olup, bu güvenlik eklentileri, sizi olası saldırılara ve güvenlik zafiyetlerine karşı korumaktadır. Bu yüzden, aşağıdaki önlemleri de göz önünde bulundurmanız, olası güvenlik sorunları yaşama olasılığınızı minimize edecek, yani azaltacaktır.

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Bir MAC bilgisayarınız mevcut ise, ilk olarak Sistem Tercihleri bölümüne girdikten sonra karşınıza çıkan Güvenlik ve Gizlilik alanındaki Güvenlik Duvarı adlı sekmeye tıklayarak, güvenlik duvarı özelliğini aktive etmeniz iyi olacaktır.

bölümüne girdikten sonra karşınıza çıkan alanındaki adlı sekmeye tıklayarak, güvenlik duvarı özelliğini aktive etmeniz iyi olacaktır. MAC bilgisayarınızdaki hangi uygulamanın, cihazınızdaki kamera, mikrofon v.b. hangisini kullandığına dikkat etmelisiniz. Bunun için de aynı şekilde Sistem Tercihleri bölümüne giriş yaptıktan sonra, Güvenlik ve Gizlilik alanındaki Gizlilik sekmesi ile bu uygulamaları check etmeniz ve gereksiz gördüğünüz uygulamalara ait yetkileri almanızda fayda bulunmaktadır.

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Bilgisayarınıza indirdiğiniz uygulamaları hangi kaynaktan indirdiğinize mutlaka dikkat edin. Bizim tavsiyemiz, App Store haricinde hiçbir yerden uygulama (güvenli olan yerler haricinde) indirmemeye özen göstermelisiniz. App Store için Apple ekibi çok fazla güvenlik prosedürü gerektirdiği için, oradaki indirmelerden sorun yaşama olasılığınız çok düşük. Bu yüzden, açık kaynak program indirirken de ilgili kaynakların güvenli olduğuna dikkat etmenizde fayda bulunuyor.

haricinde hiçbir yerden uygulama (güvenli olan yerler haricinde) indirmemeye özen göstermelisiniz. App Store için Apple ekibi çok fazla güvenlik prosedürü gerektirdiği için, oradaki indirmelerden sorun yaşama olasılığınız çok düşük. Bu yüzden, açık kaynak program indirirken de ilgili kaynakların güvenli olduğuna dikkat etmenizde fayda bulunuyor. Bilgisayarınızı sadece siz kullanıyor olsanız bile, mutlaka bir parola belirleyin. Bu parolanın ise çok kolay olmamasına dikkat etmelisiniz. Buradaki ana amaç, olası bir hackerın işini zorlaştırmaktır. Bu yüzden de bilgisayarınızı şifrelemek, sizi uzun vadede kötücül amacı olan saldırganlardan koruyacaktır.

belirleyin. Bu parolanın ise çok kolay olmamasına dikkat etmelisiniz. Buradaki ana amaç, olası bir hackerın işini zorlaştırmaktır. Bu yüzden de bilgisayarınızı şifrelemek, sizi uzun vadede kötücül amacı olan saldırganlardan koruyacaktır. Yukarıdaki önerilere ek olarak, tarayıcı vasıtası ile indirdiğiniz ve tarayıcı bazında kullandığınız uzantılara da dikkat etmeniz elzemdir. Çünkü genellikle bu tip uzantılar, gizli bir şekilde kamera ve mikrofon erişimine sahip olabilmektedir. Dikkatli olduğunuz takdirde, bu yönde sorun yaşamanız da düşük bir olasılıktır.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, mac'e virüs bulaşır mı konusunu işlemiş olduk. Apple MAC'e virüs bulaşması, Windows'a bulaşmasından daha zordur. Çünkü tahmin edebileceğiniz üzere virüsler genellikle Windows için tasarlanıyor. Ancak biz yine de önlemlerimizi alıp, bilgisayarımızın sağlığını korur isek, en azından bu tip can sıkıcı durumlar ile de karşılaşmamış oluruz.