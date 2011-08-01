Çok Seveceğiniz En İyi MAC Uygulamaları (7 Adet)

Yeni MAC kullanıcılarının Google'da ilk zamanlarda yaptığı aramaların başında, en iyi MAC uygulamaları, geliyor olsa gerek. Çünkü MAC için geliştirilen uygulamalar ile Windows için geliştirilen uygulamaların hepsi aynı değil. Bu yüzden MAC'e alışma aşamasında, kendinize uygun ve ihtiyaçlarınıza yönelik uygulama arayışında olabilirsiniz. Biz de sizlerle, en iyi MAC uygulamaları konusunda 7 adet beğendiğimiz, kullandığımız ve denediğimiz uygulamayı paylaşmak istiyoruz. Böylelikle, MAC için en iyi uygulamalar listemizi hep birlikte inceliyor olacağız.

En İyi MAC Uygulamaları - Oldukça Faydalı 7 MAC Uygulaması

1) Google Chrome: Tahmin edebileceğiniz üzere, MAC ile birlikte saptanmış (varsayılan) tarayıcı olarak Apple'ın geliştirdiği Safari gelmektedir. Ancak alışkanlıklardan ötürü, Safari'yi kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu yüzden, dilerseniz Google Chrome'un da MAC versiyonu bulunmaktadır. Tamamen ücretsiz, sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde kullanabileceğiniz bir tarayıcı olan Chrome'u birkaç tıklama ile MAC cihazınıza kurabilmektesiniz.

2) FileZilla: Eğer ki bir web geliştiricisi iseniz, FileZilla uygulamasını duymamanızın neredeyse imkânı yok. Bir FTP yöneticisi olarak karşımıza çıkan uygulama, ücretsiz olarak kullanım imkânı sağlamasının yanı sıra, MAC versiyonu ile Apple kullanıcılarına da bu yöndeki ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olabilmeyi hedefliyor. Dolayısı ile MAC için FTP uygulaması arıyorsanız, ücretli veya farklı uygulamalar yerine, direkt FileZilla'yı kullanmayı düşünebilirsiniz.

3) Sublime Text: Windows'ta bildiğiniz gibi kod editörleri arasında lider Notepad++ olsa gerek. Ancak MAC'te iseniz, maalesef ilgili uygulamanın aynısı yok. Bu yüzden Sublime Text'i kullanmayı düşünebilirsiniz. Onlarca programlama dilini destekleyen Sublime Text'i ücretsiz olarak da tam özellikli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir süre kullandıktan sonra, emin olun, hiçbir problem yaşatmadığını ve sorunsuz olarak fayda sağladığına siz de şahit olacaksınız.

4) Pixelmator Pro: Bakıldığında Photoshop'un ücretli versiyonu MAC'te de var. Ancak bunun için, düzenli ödeme yapılması gerekiyor. Dolayısı ile MAC için Photoshop benzeri uygulama arıyorsanız, tek seferlik bir ücreti olan ve oldukça sağlıklı, stabil ve hızlı çalışan Pixelmator Pro'yu kullanmayı düşünebilirsiniz. App Store ile tek seferlik ödeme yaparak satın alabileceğiniz Pixelmator Pro ile Photoshop'ta yaptığınız birçok işlemi daha kolay, hızlı ve verimli bir şekilde yapmaya devam edebilmektesiniz.

5) Translatium: Google Translate ile online olarak çeviri yapmak yerine, direkt uygulama vasıtası ile çeviri yapmayı tercih ediyor olabilirsiniz. İşte MAC için geliştirilen Translatium uygulaması da tamamen Google Translate altyapısını kullanarak, uygulama ile çeviri yapabilmenize olanak tanıyor. Hem hızlı, hem de stabil olarak çalışması, yüzlerce dili de destekliyor oluşu, alternatiflerinden daha farklı bir konumda yer almasını sağlıyor. MAC için çeviri uygulaması arıyorsanız eğer, kesinlikle Translatium uygulamasına da bir şans vermeyi düşünün. Uygulamayı App Store ile kolaylıkla cihazınıza kurabilirsiniz.

6) Magnet: Maalesef ki MAC pencere yönetimi, Windows ile aynı değil. Hatta MAC'in pencere yönetimi bazında daha zayıf kaldığını dile getirmek de, göreceli olarak yanlış olmaz. Ancak Magnet adlı tek seferlik oldukça ucuz bir ücrete sahip olan bu uygulama ile, Windows'taki gibi pencere yönetimi alışkanlığınızı korumaya devam edebileceksiniz. Belirli kısayollar ile pencereleri sağa ve sola, sağ üst köşeye ve sol üst köşeye, ortaya v.b. kolaylıkla konumlandırabilirsiniz. MAC için olmazsa olmaz uygulamalar listesinde Magnet en üstlerde yer almayı hak ediyor.

7) HandyPalette: Renk seçici uygulamalar tarayıcı eklentileri olarak da var. Ancak tarayıcınızı eklentiler ile doldurmak yerine, bu işlemi direkt uygulama ile yapmak daha sağlıklı olabilir. HandyPalette tamamen ücretsiz bir MAC uygulaması olup, ekranın dilediğiniz pikseline ait renk kodunu öğrenmenize olanak tanıyor. İşini çok hızlı yaptığı ve gereksiz hiçbir özellik barındırmadığı için, MAC'te kullanılabilecek renk kodunu öğrenme uygulamalarının en iyilerinden denilebilir. Üstelik kullanımı da oldukça kolay. İlgili uygulamaya App Store ile ulaşarak, hemen indirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde, en iyi MAC uygulamaları listesi yaptık sizler için ve 7 adet hoşunuza gidecek, beğeninizi kazanacak ve kullanım alışkanlıklarınız için size fayda sağlayacak uygulamaları incelemiş olduk. Eğer ki yeni bir MAC kullanıcısı iseniz, bu uygulamalara göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ek olarak, sizin de MAC için en iyi uygulamalar listeniz mevcut ise, aşağıdaki yorum alanımız ile yorum göndererek paylaşıp, ziyaretçilerimize fayda sağlamayı da düşünebilirsiniz.