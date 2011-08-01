Moralim Bozuk Ne Yapmalıyım Diyenler için 5 Tavsiye

Birçok insan gelecek kaygısı yüzünden, anın kıymetini pek bilmez. Kaygı ise beraberinde moral bozukluğunu getirir ve kişinin mutsuz olmasını sağlar. Eğer siz de şu an, "moralim bozuk ne yapmalıyım" diye düşünüyorsanız, lütfen biraz bu konu hakkında düşünmeyi bırakın ve sizler için kaleme alacağımız tavsiyelerimize kulak verin. En azından moraliniz bozuk iken aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurursanız, bu durumdan az bile olsa kurtulma, sıyrılma şansınız olacaktır. Umarız moral bozukluğu yaşayan ziyaretçilerimize yönelik hazırlayacağımız bu makale, faydalı olacaktır. Dilerseniz vakit kaybetmeden, ilgili önerilere göz atalım.

AYRICA: En İyi Motivasyon Sözleri, Motive Edici Sözler

Moralim Çok Bozuk Ne Yapmalıyım?

1. Eğlenceli Videolar İzlemek: Elinizin altında koskoca YouTube var iken, kendinizi üzgün hissettiğiniz zamanlarda yapacak bir şey aramayın bile. Komik kedi videoları veya eğlenceli videolar izleyerek, biraz bile olsa, moralinizi bozan durumdan kendinizi kurtarmaya çalışabilirsiniz. Böylelikle, videolar arasında geçiş yapar iken, belki moralinizi neyin bozduğunu bile unutabilirsiniz.

2. Hareketli Müzik Dinlemek: Moralim bozuk diyen insanların birçoğu, o anlarda da durgun, slow, duygusal müzikler dinleyerek, mevcut mental yapılarını daha da olumsuz etkileyebilirler. Bu elbette yanlış bir tercih olacaktır. Moraliniz bozuk iken, hareketli müzikler dinleyerek, modunuzu yükseltmeye çalışmalısınız. Hatta bu müzikleri dinler iken eşlik de ederek, ruh hâlinizi pozitif yönde etkilemeyi deneyebilirsiniz.

3. Spor Yapmaya Başlamak: İnsanlar genellikle hiçbir şey yapmadığında, kendilerini daha çok dinlerler ve hüzünlenecek konuları akıllarına getirirler. Ancak spor yapmaya başladığınızda, yorulacağınız için, bu gibi anlamsız, hüzünlü, kaygı artıran düşünceler aklınızdan geçmeyecektir. Eğer aklınızdan geçen düşünceler sürekli moralinizi bozuyor ise, siz de düzenli spor yaparak, bu durumu aşmaya çalışabilirsiniz.

4. Arkadaş ile Paylaşmak: Sizin moralinizi bozan durum aileniz ile ilgili ise örneğin, bu durumları çok samimi, güvendiğiniz bir arkadaşınız ile paylaşmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu dostunuzu çok iyi seçmelisiniz. Çünkü her insan dert dinlemeyi sevmez. Bu bir gerçek. Zor zamanlarınızda yanınızda olan bir dostunuz ile, moralinizi bozan düşünceler hakkında fikir alışverişi yapmaya karar verebilirsiniz.

5. Pozitif Hayâller Kurmak: Mevcut durum ne kadar kötü olursa olsun, her şey bir gün değişecektir. Bu yüzden, moralinizi şu an ne bozuyor ise, bu durumun değişeceğini düşünüp, daha güzel ve olumlu, pozitif ve sizi mutlu eden hayâller kurmaya çalışın. Bu hayâllerinizi gerçekleştirmek için kendinize bir plân yaparak, harekete geçin. Hiçbir kötü durum, sonsuza kadar sürmez. Bunun bilincinde olarak, olumsuz düşüncelerin sizi ele geçirmesine asla izin vermemelisiniz.

Bu içeriğimizde daha çok moralim çok bozuk ne yapabilirim şeklinde soru işareti aklından geçen ziyaretçilerimize yönelik tavsiyelerde bulunmaya özen gösterdik. Sizin de moraliniz bozuk iken, bu durumdan kurtulmak için farklı fikir ve önerileriniz var ise, bu durumlardan şikâyetçi olan diğer insanlarla paylaşmak için, aşağıdaki yorum bölümü ile düşüncelerinizi yazabilirsiniz.