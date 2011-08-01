Mine Kuş Kimdir? Kısaca Hayatı, Biyografisi, Şarkıları

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı; "Mine Kuş Kimdir?" Kars ilinin ilçesi olan Kağızman'ın Çallı köyünde dünyaya gelen Mine Kuş, Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Türkü severlerin yakından tanıdığı ve ilgi ile takip ettiği sanatçının Türk Halk Müziğine ilgisi de çocukluk yıllarında başladı. Çocukken Türk Halk Müziği ile tanışan ve içselleştiren Mine Kuş, bununla büyüdü ve yüreklere seslenen bir sanatçı oldu.

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Müzik hayatına TRT gençlik korosu ile başlayan Kuş, İhsan Öztürk, Seza Kırgız, Bircan Pullukçuoğlu ve Coşkun Güla gibi önemli kişilerden nota ve şan dersleri alarak kendi gelişimini daha da ilerletti. Gelişimi ile birlikte de TRT'de istisna akitli profesyonel sanatçı oldu.

Daha geniş kitlelere yayılmasını da yine TRT'nin "Türkü Türkü Türkiyem", "Bizim Eller" ve "Yurttan Sesler Konserleri" gibi programlarına katılarak yapan Mine Kuş, sonrasında da ülke genelinde birçok konser, festival, televizyon ve radyo programlarında katılmıştır.

2013 yılında ise raflarda "Arda müzik"tarafından çıkan, Musa Eroğlu ile düet yaptığı "Hüznün Sesi" isimli albüm ile yerini aldı.

Mine Kuş Şarkıları

Ayrılığın Vakti

Aşk Oldu

Gel Yetiş

Kömür Gözlüm

Vefa Borcu

Bu Ne Biçim Sevda imiş

Sor

Git Gayri

Çaya İndim

Selam Verdim

Gökten Yıldız

Emeğim Zay Oldu

Azrail'den Ferman Çıkar

Erzurum Yapıları

Hüznün Sesi

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