Linux Mint ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bir önceki içeriğimizde, Linux Mint klasör sabitleme özelliğine değinmiştik. Şimdi ise, Linux Mint klasör rengi değiştirme nasıl oluyor, dilerseniz bu konuyu öğrenelim. Ev Dizini'nde yer alan bazı klasörlerinizin rengini, diğer klasörlerden farklı kılmak isteyebilirsiniz. Yani önemli klasörlerinizi bu şekilde farklı kılabilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Linux Mint Klasör Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ev Dizini'nde yer alan ve rengini değiştirmek istediğiniz klasörünüzün üzerine gelin ve sağ tık yapın.

2) Renk skalasında yer alan renklerden dilediğinizin üzerine bir kere tıklayarak, klasör rengi değiştirme işlemini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Böylelikle, Linux Mint klasör rengi değiştirme konusunu da öğrenmiş ve uygulamış olduk. Bu işlemi, önemli dosyalarınızı diğer daha az önemli klasörlerinizden ayrıştırmak için uygulamayı düşünebilirsiniz. Linux Mint'in en eğlenceli ve faydalı özelliği olarak dile getirilebilmektedir.