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Linux Mint Klasör Sabitleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:31 - Tarih: 10 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Linux Mint Klasör Sabitleme Nasıl Yapılır?Linux Mint'in en sevdiğim özelliklerinden birisi de, klasör sabitleme olsa gerek. Ev Dizini'nde yer alan klasörlerinizden bazılarının, en üstte yer almasını isteyebilirsiniz. İşte bu durumda bizlerin imdadına, sabitleme özelliği yetişiyor. Linux Mint klasör sabitlemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Linux Mint Klasör Sabitleme Nasıl Yapılır?

1) Sabitleyeceğiniz klasörde iken sağ tık yapın.

2) Sabitle sekmesine tıklayın.

Linux Mint Klasör Sabitlemek

Bu şekilde, sabitlediğiniz klasör, tüm klasörlerin her zaman için, en üstünde yer alacaktır. Linux Mint klasör sabitleme özelliği ile, önemli klasörlerinizin en altlarda kaybolmaması adına, en üstte yer almasını sağlayabilirsiniz. Kesinlikle faydalı ve pratik bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

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