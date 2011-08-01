Jack Ma Kimdir? Kısaca Hayatı, Başarıları ve Sözleri

"Jack Ma da kim?" gibi bir soru soranlar olabilir. Ya da bazı yerlerde sözler görerek, Jack Ma sözleri diye aramalar yapabilirsiniz. Dünya üzerinde örnek alınabilecek olan girişimcilerin çok azından bir tanesi olan Jack Ma, Wikipedia'ya göre bir iş adamı ve hayırsever. Bana göre ise istediklerini gerçekleştiren bir hayâlperest. Çünkü yaşadığı onlarca başarısızlık ve olumsuz duruma rağmen hayâllerinin peşini bırakmayacak kadar da hırslı bir insan. "Jack Ma Kimdir?" adlı bu yazımızda, kendisi hakkında kısaca bilgi edinebileceğinizi umuyoruz.

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Jack Ma Kimdir? Kısaca Hayatı Hakkında

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1964 doğumlu olan Jack Ma, Çinli bir iş insanıdır. Kendisi bugün birçok alt şirketin de yer aldığı Alibaba Group adlı firmanın kurucusu ve şu anki başkanı konumunda. Forbes'in gerçek zamanlı milyarderler listesine göre şu anki net serveti 30,3 milyar dolâr. Kendisi dünyanın en zengin girişimcileri arasında yer almasına rağmen, yaşadıkları da bir o kadar ironik. Çünkü başarısızlıklarına göz attığımızda, ne gibi olumsuz durumlar ile karşılaştığını bir o kadar iyi anlıyoruz.

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Çin'in Hangzhou şehrinde doğan Jack Ma, ortalama bir aileden geliyor. Daha çok küçük yaşlarda İngilizce öğrenmek için efor sarf etmeye başlar ve bu ilgisini geliştirir. Daha sonra otellere gelen turistlere rehberlik yapmaya başlar ve bu şekilde İngilizce'sini de geliştirmeye devam eder. Ancak daha sonra başarısızlıklar yaşamaya başlayacaktır. Kendi şehrine gelen KFC'de tek işe alınmayan o olur. Üniversite'ye giriş sınavını da birkaç kez maalesef ki kazanamaz. Daha sonra İngiliz Dili bölümünden mezun olur ve öğretmenlik yapmaya başlar.

Yaptığı bir gezi esnasında ise İnternet'in ne denli büyük bir mecra olduğunu kavrar ve şehrine döndüğü zaman hemen İnternet girişimcilerine yönelir. İlk zamanlarda Çin için birkaç İnternet girişiminde bulundu ve daha sonraki senelerde ise arkadaşları ile birlikte Alibaba adlı şirketin temellerini attı. Daha sonra yatırım da alarak ilerlemeye devam ettiler. Bugün ise Alibaba'nın birçok şirket ile birlikte oldukça büyük bir marka olduğunu söylemeye gerek bile yok...

Jack Ma'nın Başarısının Sırrı Nedir?

Normal bir maddi gelire sahip olan bir ailede doğmasına rağmen, şu an dünyanın en zengin insanlarından olan Jack Ma, oldukça mütevazı da bir insan. Kendisinin başarısının sırrı ise, hiç pes etmemekte yatıyor. Çünkü yaşamında birçok alanda arkadaşlarından geri kalmış ve iş teklifleri de reddedilmiş bir insan var karşımızda. Ancak o bu gibi olumsuz durumlara rağmen, pes etmeyerek başarıya ulaşmış durumda. Kendisi, ne olursa olsun örnek alınacak bir girişimcidir benim gözümde.

Jack Ma Önemli Sözleri

En iyi insanları değil, doğru insanları bulmaya çalışın.

Sahip olmanız gereken en önemli şey sabırdır.

Eğer pes etmezseniz, hala bir şansınız var.

En donanımlı insanı değil, en çılgın olanı işe alın.

Ben sevilmek istemiyorum. Saygı duyulmak istiyorum.

Jack Ma'nın hayatı kesinlikle örnek alınması gerekiyor. Yaşadığı onlarca olumsuz duruma ve reddedilmelere rağmen, kendisi asla pes etmeyerek bugün dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın başında yer alıyor. Biraz da Jack Ma sözleri vererek, içeriğimizi tamamladık. Jack Ma hakkında sizin söylemek istedikleriniz varsa, aşağıdan yazabilirsiniz.