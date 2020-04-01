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Instagram Bilgisayardan Mesaj (DM) Silmek (Kesin Yöntem)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 13 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Instagram Bilgisayardan Mesaj SilmekNormalde Instagram bilgisayardan mesaj silme ne yazık ki mümkün değil idi. Ancak kısa bir süre önce Instagram'a gelen güncelleme ile, artık bilgisayardan Instagram DM silmek mümkün kılınmıştır. Artık sadece mobilden değil, bilgisayar üzerinden DM silmek oldukça kolay bir işlem hâline geldi. Aşağıdaki adımları izleyerek, Instagram'daki mesajlarınızı bilgisayar üzerinden de silebilirsiniz.

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Instagram Bilgisayardan Mesaj (DM) Silmek (Kesin Yöntem)

Instagram Bilgisayardan DM Silmek

1) Öncelikle mesaj butonuna tıklıyoruz.

Bilgisayardan DM Silmek

2) Sileceğimiz mesajı, konuşmayı açıyoruz.

Bilgisayardan Instagram Konuşma Silmek

3) Sağ üst kısımda yer alan butona tıklıyoruz.

Instagram DM Silmek Bilgisayardan

4) Sohbeti Sil bağlantısına tıklıyoruz ardından.

Instagram DM Silmek Bilgisayar

5) Sil butonuna basarak, kalıcı olarak konuşma geçmişini temizliyoruz.

Instagram Mesaj Silmek

Uzun zamandır Instagram bilgisayardan mesaj silmek mümkün değil iken, sürekli mobilden giriş yaparak, bu işlemi gerçekleştirmek, yorucu olabiliyordu. Ancak artık, yukarıdaki basit adımları izleyerek siz de, bilgisayardan Instagram mesajları silme konusunda işlem gerçekleştirebilirsiniz.

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