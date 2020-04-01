Normalde Instagram bilgisayardan mesaj silme ne yazık ki mümkün değil idi. Ancak kısa bir süre önce Instagram'a gelen güncelleme ile, artık bilgisayardan Instagram DM silmek mümkün kılınmıştır. Artık sadece mobilden değil, bilgisayar üzerinden DM silmek oldukça kolay bir işlem hâline geldi. Aşağıdaki adımları izleyerek, Instagram'daki mesajlarınızı bilgisayar üzerinden de silebilirsiniz.

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Instagram Bilgisayardan Mesaj (DM) Silmek (Kesin Yöntem)

1) Öncelikle mesaj butonuna tıklıyoruz.

2) Sileceğimiz mesajı, konuşmayı açıyoruz.

3) Sağ üst kısımda yer alan butona tıklıyoruz.

4) Sohbeti Sil bağlantısına tıklıyoruz ardından.

5) Sil butonuna basarak, kalıcı olarak konuşma geçmişini temizliyoruz.

Uzun zamandır Instagram bilgisayardan mesaj silmek mümkün değil iken, sürekli mobilden giriş yaparak, bu işlemi gerçekleştirmek, yorucu olabiliyordu. Ancak artık, yukarıdaki basit adımları izleyerek siz de, bilgisayardan Instagram mesajları silme konusunda işlem gerçekleştirebilirsiniz.