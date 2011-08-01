Instagram'da yer alan anında ilet bildirimleri nedir, diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu özellik ile örneğin, beğenme gerçekleştiğinde kimlerden bildirim almak istediğinizi veya yorum yapıldığında kimlerden bildirim gelmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Dilerseniz, bildirimleri kategoriler çerçevesinde kapalı konuma getirebilirsiniz. Instagram Anında İlet Bildirimleri bölümüne aşağıdaki adımları izleyerek ulaşabilir, dilediğiniz kategori çerçevesinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

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Instagram Anında İlet Bildirimleri Nedir? Ne İşe Yarar?

1) Profili Düzenle butonuna tıklayın.

2) Anında İlet Bildirimleri sekmesine tıklayın.

3) Seçenekler ile dilediğiniz gibi ayarlama yapabilirsiniz.