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Instagram Anında İlet Bildirimleri Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:50 - Tarih: 02 Mart 2020 - Yorum: 0

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Instagram Anında İlet Bildirimleri Nedir? Ne İşe Yarar?Instagram'da yer alan anında ilet bildirimleri nedir, diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu özellik ile örneğin, beğenme gerçekleştiğinde kimlerden bildirim almak istediğinizi veya yorum yapıldığında kimlerden bildirim gelmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Dilerseniz, bildirimleri kategoriler çerçevesinde kapalı konuma getirebilirsiniz. Instagram Anında İlet Bildirimleri bölümüne aşağıdaki adımları izleyerek ulaşabilir, dilediğiniz kategori çerçevesinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

AYRICA: Instagram Kullanıcı Şikayet Etme Nasıl Yapılır?

Instagram Anında İlet Bildirimleri Nedir? Ne İşe Yarar?

1) Profili Düzenle butonuna tıklayın.

Instagram Anında İlet Bildirimleri Nedir? Ne İşe Yarar?

2) Anında İlet Bildirimleri sekmesine tıklayın.

Instagram Anında İlet Bildirimleri Nedir? Ne İşe Yarar?

3) Seçenekler ile dilediğiniz gibi ayarlama yapabilirsiniz.

Instagram Anında İlet Bildirimleri Nedir? Ne İşe Yarar?

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