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Google Sites Kapak Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:09 - Tarih: 18 Mart 2020 - Yorum: 0

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Google Sites Kapak Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?Google Sites ile ilgili bir önceki içeriklerimizde, logo ekleme ve üstbilgi türü değiştirme konularında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, siz değerli ziyaretçilerimiz ile, Google Sites kapak resmi değiştirme nasıl oluyor, bu konuyu inceleyeceğiz. Sitenizin header bölümü için bir kapak fotoğrafı yükleyebilir veya mevcut görseller arasından seçebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Google Sites Tema Düzeni Değiştirme Nasıl Yapılır?

Google Sites Kapak Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Web sitenizin ana sayfasına giriş yapın.

Google Sites Kapak Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Resmi değiştir > Resim seç... sekmesine tıklayın.

Google Sites Kapak Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Dilediğiniz resmi seçerek, kapak fotoğrafınızı ayarlayabilirsiniz.

Google Sites Kapak Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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