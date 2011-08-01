Google Sites ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bir önceki içeriğimizde, Google Sites tema değiştirmek ile ilgili, bilgilendirme sağlamıştık. Şimdi ise, Google Sites tema düzeni değiştirme nasıl oluyor, bu konuya eğiliyor olacağız. Temanızdaki içerik ve ana görsel düzenini belirlemek için, tema düzeni seçimi yapabilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki yönergeleri izlemeniz yeterli olacaktır.

Google Sites Tema Düzeni Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle web sitenize giriş yapın.

2) Düzenler bölümü ile seçim yapabilirsiniz.