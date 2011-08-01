Google'ın kolaylıkla web sayfası oluşturma aracı olan "Google Sites" ücretsiz ve oldukça kolay bir kullanım imkânı sağlıyor. Birkaç dakika içerisinde kendinize ait ve Google'ın altyapısı ile web sitenizi oluşturabilirsiniz. Peki, Google Sites tema değiştirme nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilginiz var mı? Aşağıdaki adımlar ile Google Sites tasarım değiştirme konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Google Sites Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sitenize giriş yapın.

2) Temalar sekmesi ile tema seçimi yapabilirsiniz.