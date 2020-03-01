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Google Sites Üstbilgi Türü Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:44 - Tarih: 18 Mart 2020 - Yorum: 0

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Google Sites Üstbilgi Türü Değiştirme Nasıl Yapılır?Google Sites, bizlere birçok açıdan sağlıklı ve ayarlanabilir bir web sitesi kurma imkânı sağlıyor. Yani, birçok detaya müdahale edebilmek mümkün. Örneğin, Google Sites ile header bölümünüzü dilediğiniz ölçülerde, belirlenen düzen çerçevesinde yeniden oluşturabiliyorsunuz. Google Sites üstbilgi türü değiştirme konusunda da, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, header bölümünüzü beğendiğiniz şekilde ayarlayabilmektesiniz.

AYRICA: Google Sites Sayfa Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Sites Üstbilgi Türü Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle web sitenize giriş yapın.

Google Sites Üstbilgi Türü Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Üstbilgi türü butonuna tıklayın.

Google Sites Üstbilgi Türü Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Dilediğiniz seçimin üzerine bir kere tıklayın.

Google Sites Üstbilgi Türü Değiştirme Nasıl Yapılır?

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