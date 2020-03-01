Bir web sitesine gerekli olabilecek olan sayfaların eklenmesi oldukça önem arz ediyor. Dilediğiniz gibi Google Sites ile de sayfa veya bağlantı ekleyebilirsiniz. Google Sites sayfa eklemek için ise, aşağıdaki basit adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde web sitenize hakkında, iletişim gibi sayfalar ekleyebileceğiniz gibi, direkt bir bağlantı da ekleyebileceksiniz. Dilerseniz, hemen şimdi ilgili adımları inceliyor olacağız.

AYRICA: Google Sites Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Google Sites Sayfa Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle web sitenize giriş yapın.

2) Sayfa sekmesine tıklıyoruz.

3) Artı butonuna tıklayarak ekleme yapabilirsiniz.