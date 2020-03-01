Google Sites ile ilgili yararlı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün ise, Google Sites logo ekleme nasıl oluyor, bu konuyu öğrenelim dilerseniz. Google Sites ile oluşturduğunuz web sitenizi daha da profesyonel bir hâle getirmek istiyorsanız, sitenize özel olan bir logonuzu eklemeyi düşünebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Sites Sayfa Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Sites Logo Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sitenize giriş yapın.

2) Üstte yer alan Logo ekle butonuna tıklayın.

3) Açılan sayfadaki Karşıya yükle butonu ile logonuzu yükleyin.