Google Pay ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde, e-posta bildirimlerini kapatmak ve ödeme yöntemi güncelleme gibi konu başlıklarına göz atmıştık. Şimdi ise, yaptığımız işlemleri, etkinleri v.b. nasıl görüntüleyebileceğimizi öğrenelim dilerseniz. Google Pay'e giriş yaptıktan sonra, Etkinlik sekmesine de tıklayarak, bu zamana kadar yaptığınız ödemeleri v.b. detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise, hemen aşağıda yer almaktadır.

Google Pay ile Yapılan Etkinliklerimizi Görüntüleyelim