Google Pay ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde, e-posta bildirimlerini kapatmak ve ödeme yöntemi güncelleme gibi konu başlıklarına göz atmıştık. Şimdi ise, yaptığımız işlemleri, etkinleri v.b. nasıl görüntüleyebileceğimizi öğrenelim dilerseniz. Google Pay'e giriş yaptıktan sonra, Etkinlik sekmesine de tıklayarak, bu zamana kadar yaptığınız ödemeleri v.b. detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise, hemen aşağıda yer almaktadır.
Google Pay ile Yapılan Etkinliklerimizi Görüntüleyelim
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:30 - Tarih: 30 Temmuz 2020 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Google Pay ile Yapılan Etkinliklerimizi Görüntüleyelim
- Search Console ile Aramadaki Site Performansı Verilerini Kapatalım
- Google Pay için Ödeme Yöntemi Güncelleme Nasıl Yapılır?
- Oyuncu Monitörü "Monster Aryond A27 V1.1" Satışa Sunuldu
- Google Pay için E-Posta Bildirimlerini Kapatalım
- Microsoft Edge Chromium "Hızlı Bağlantıları" Kaldıralım
- Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni Kaldıralım
- Instagram'da Storye Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?
- Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu Değiştirelim
- Microsoft Edge Chromium "Geri Bildirim" Düğmesini Gösterelim
Yorum bulunmamaktadır.