Google'ın online alışveriş için geliştirdiği Google Pay ile kolaylıkla ödeme yapabilmek mümkün. Ayrıca ücretli Google servisleri için de ödeme yapılabilen Google Pay'in oldukça pratik olduğu dile getirilebilir. İlgili uygulama ile e-posta adresinize zaman zaman geri bildirimde bulunabilmeniz adına, e-postalar da gönderilebilir. Dilerseniz Google Pay e-posta bildirimleri kapatmak mümkündür. Öncelikle buraya tıklayarak Google Pay'in Ayarlar bölümüne giriş yapın. Ardından ise, aşağıdaki görselde de yer alan, "E-posta güncellemeleri" adlı kutucuğu boş bırakarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.
Google Pay için E-Posta Bildirimlerini Kapatalım
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 28 Temmuz 2020 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Oyuncu Monitörü "Monster Aryond A27 V1.1" Satışa Sunuldu
- Google Pay için E-Posta Bildirimlerini Kapatalım
- Microsoft Edge Chromium "Hızlı Bağlantıları" Kaldıralım
- Microsoft Edge Chromium "Günün Resmi"ni Kaldıralım
- Instagram'da Storye Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?
- Microsoft Edge Chromium "Yazı Tipi Boyutu"nu Değiştirelim
- Microsoft Edge Chromium "Geri Bildirim" Düğmesini Gösterelim
- Microsoft Edge Chromium "Paylaş" Düğmesini Gösterelim
- FeedBurner Hesap Silme Nasıl Yapılır?
- Instagram Sessize Alınan Hesap Nasıl Açılır? Sessizden Nasıl Çıkarılır?
Yorum bulunmamaktadır.