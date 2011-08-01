Google Pay için E-Posta Bildirimlerini Kapatalım

Google'ın online alışveriş için geliştirdiği Google Pay ile kolaylıkla ödeme yapabilmek mümkün. Ayrıca ücretli Google servisleri için de ödeme yapılabilen Google Pay'in oldukça pratik olduğu dile getirilebilir. İlgili uygulama ile e-posta adresinize zaman zaman geri bildirimde bulunabilmeniz adına, e-postalar da gönderilebilir. Dilerseniz Google Pay e-posta bildirimleri kapatmak mümkündür. Öncelikle buraya tıklayarak Google Pay'in Ayarlar bölümüne giriş yapın. Ardından ise, aşağıdaki görselde de yer alan, "E-posta güncellemeleri" adlı kutucuğu boş bırakarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.