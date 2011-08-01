Google Pay ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, e-posta bildirimlerini kapatmak nasıl oluyor, bu konuya göz atmıştık. Şimdi ise, Google Pay ödeme yönetimi güncelleme nasıl yapılıyor, dilerseniz bu konuyu öğrenelim. Kart bilginiz değişti ise, Google Pay'deki bilgilerinizi de güncellemeniz gerekebilir. Öncelikle buraya tıklayarak Ödeme yöntemleri adlı bölüme giriş yapın. Ardından ise, aşağıdaki görselde de yer alan Ödeme yöntemleri başlığı altındaki, Düzenle bağlantısına tıklayarak, ödeme yöntemi güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Google Pay için Ödeme Yöntemi Güncelleme Nasıl Yapılır?