Gmail Mail Okundu Bilgisi - Mailin Okunduğunu Nasıl Anlarız?

Gmail kullanıcıları, mail gönderdiklerinde mailin okunduğunu nasıl anlarız? şeklinde soru sorabiliyor. Tabii herkes bu şekilde Gmail mail okundu bilgisi almak isteyebilir. Bu yazımızda da popüler e-posta yollama - alma için kullanılan Gmail'de mail okundu bilgisi isteme nasıl yapılır? onu anlatacağız.

Önemli not: Gmail okundu bilgisi isteme yapabilmek için yönetici tarafından oluşturulan bir iş veya okul hesabı kullanılmalıdır. Bunlar dışında normal Gmail hesaplarında bu özellik görülmeyecektir.

AYRICA: Instagram Profilime Kaç Kişi Baktı? Profil Ziyaretlerini Görme

AYRICA: Birbirinden Güzel Instagram Biyografi Sözleri ve Biyografi Şekilleri

Gmail Okundu Bilgisi İsteme 2021 - Mailimi Okudu mu?

Başlıkta da belirttiğimiz gibi ilgili kişiye e-posta yolladığımız zaman maili okudu mu? sorusu merak edilen bir sorudur. Gmail mail okundu bilgisi size, gönderdiğiniz e-postanın ilgili kişi tarafından açıldığı saati ve tarihi bildiren bir geribildirim maili olarak gönderilir.

Geri gelen okundu bilgilerini de gelen kutunuzda görürsünüz. Ayrıca bildirim alabilmeniz için karşı taraftan okundu bilgisi isteğini onaylaması gerekmektedir.

Gmail Mail Okundu Bilgisi İsteme

Gmail hesabınıza giriş yapın ve ' Oluştur'a tıklayarak yeni bir mail oluşturun.

tıklayarak yeni bir mail oluşturun. Gönderilecek e-postayı bitirdikten sonra sağ altta bulunan 'Seçenekler (üç nokta)' kısmına tıklayın ve "Okundu bilgisi iste" seçeneğini seçin.

Ardından iletinizi gönderin.

Gmail Mail Okundu Bilgisi Kabul Etme

Gmail hesabınıza girdiğinizde okundu bilgisi istenen maili açtıysanız, gönderenin okundu bilgisi istediğini belirten bir mesaj alırsınız.

alırsınız. Beliren mesajda okundu bilgisini hemen göndermek için ' Okundu bilgisi gönder ' diyebilir ya da sonraki okumanızda göndermek için ' Şimdi değil ' seçeneğine tıklayabilirsiniz.

' diyebilir ya da sonraki okumanızda göndermek için ' ' seçeneğine tıklayabilirsiniz. Okundu bilgisi isteniyor, ancak mesaj görmediyseniz, okundu bilgisi otomatik olarak gönderilmiş demektir.

Gmail mailin okunduğunu nasıl anlarız? sorusunun cevabı için bunları dile getirebiliriz. Mail okundu bilgisi isteme için dediğimiz gibi iş ya da okul hesabı olması gerekmektedir. Bu konuda sormak istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.