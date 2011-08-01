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Galaxy S20 Ultra Dayanıklılık Testi (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:41 - Tarih: 07 Mart 2020 - Yorum: 0

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Galaxy S20 UltraSamsung'un Galaxy S20 ailesinin en üstünde yer alan Galaxy S20 Ultra, dayanıklılık testinde karşımızda. JerryRigEverything adlı YouTube kanalı tarafından hazırlanan dayanıklılık testinde ilk olarak çizilme testi, sonrasında da sıcaklık testi uygulanıyor. Galaxy S20 Ultra'nın ekstrem koşullarda nasıl bir dayanıklılık gösterdiğini merak ediyorsanız, aşağıdaki test videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Galaxy S20 Ultra Dayanıklılık Testi

Galaxy S20 Ultra Dayanıklılık Testi Videosu

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