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Samsung Galaxy S20 Ultra Düşme Testi (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:38 - Tarih: 04 Mart 2020 - Yorum: 0

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Samsung Galaxy S20 UltraSamsung'un tanıtımını gerçekleştirdiği Galaxy S20 ailesinin en üst modeli olan Samsung Galaxy S20 Ultra, düşme testi ile karşımıza çıktı. Ön ve arka yüzeyi Gorilla Glass 6 ile korunan akıllı telefon, beton zeminde yapılan düşme testinde sınıfta kaldı. Test sonucuna göre telefonu iyi bir koruyucu kılıf ile korumak gerektiği anlaşılıyor. Düşme testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Ultra Düşme Testi

Samsung Galaxy S20 Ultra Düşme Testi

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