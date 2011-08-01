Firefox Varsayılan Çeviri (Translate) Özelliği Nasıl Kapatılır?

Mozilla Firefox, bir süre önce, kullanıcı deneyimini artırmak için varsayılan çeviri (translate) özelliğini devreye soktu. Bu özellik, farklı dillerdeki web sitelerini otomatik olarak çevirmenize olanak tanıyor. Ancak, bazı kullanıcılar bu özelliği gereksiz bulabilir veya tercih etmeyebilir. Eğer siz de bu özelliği kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

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Firefox Varsayılan Çeviri (Translate) Özelliğini Kapatmak

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Adres çubuğuna "about:config" yazın ve ilerleyin. Açılan sayfadaki "Riski kabul ederek devam et" butonuna tıklayın. Arama bölümüne "browser.translations.enable" yazın ve ilgili seçeneği "false" olarak değiştirerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Firefox’un varsayılan çeviri özelliği, pek çok kullanıcı için pratik bir araç olsa da, bazı kullanıcılar ise bu işlevin gerekli olmadığını düşünebilir. Yukarıdaki adımları izleyerek bu özelliği hızlıca devre dışı bırakabilir ve tarayıcı deneyiminizi kendi tercihleriniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.