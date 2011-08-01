Firefox Pocket Nedir? Firefox Pocket Nasıl Kapatılır?

Firefox Pocket, Mozilla tarafından geliştirilen ve Firefox tarayıcısının bir parçası olan bir okuma listesi hizmetidir. Pocket, web üzerindeki ilginizi çeken makaleleri, videoları veya diğer içerikleri kaydetmenize olanak tanır. Böylece, bunlara daha sonra kolaylıkla erişebilirsiniz. Özellikle, zamanınız olmadığında okumak istediğiniz içerikleri kaydedip, dilediğiniz zaman, hatta çevrimdışıyken bile, bu kayıtlara ulaşabilirsiniz. Ancak, bazı Firefox kullanıcıları, Pocket’ın tarayıcı içerisinde önyüklemeli olarak gelmesini tercih etmeyebilir. Firefox Pocket'ı kapatmak ise son derece basit bir işlem. Aşağıdaki adımları takip ederek Pocket'ı tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

AYRICA: Firefox'ta Dikey Sekmeler Nasıl Kullanılır?

Firefox Pocket Kapatma Nasıl Yapılır?

Adres çubuğuna "about:config" yazın ve ilerleyin. Açılan sayfadaki "Riski kabul ederek devam et" butonuna tıklayın. Arama bölümüne "extensions.pocket.enabled" yazın ve ilgili seçeneği "false" olarak değiştirerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Firefox Pocket, pek çok kullanıcı için kullanışlı bir özellik olsa da, herkesin ihtiyaçlarına uygun olmayabilir. Bu yüzden, yukarıdaki adımları izleyerek, Pocket entegrasyonunu devre dışı bırakabilirsiniz.