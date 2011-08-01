Firefox'ta Dikey Sekmeler Nasıl Kullanılır?

Dikey sekmeler, özellikle geniş ekran kullanıcıları için daha fazla çalışma alanı sunar. Ayrıca, sekmelerin düzenli bir şekilde organize edilmesine de yardımcı olmaktadır. Firefox ise, varsayılan olarak yatay sekmeler sunuyor, ancak dikey sekmeler özelliğini etkinleştirmek de oldukça kolay. Dilerseniz, Firefox'ta dikey sekmeleri nasıl kullanabileceğimizi adım adım inceliyor olacağız.

Firefox'ta Dikey Sekmeleri Etkinleştirme

Öncelkle, Firefox şu an için varsayılan olarak dikey sekme özelliği sunmuyor. Ancak, bu işlevselliği desteklemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Aşağıdaki adımları izleyerek, Firefox'ta dikey sekmeleri açmak için ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Adres çubuğuna "about:config" yazın ve ilerleyin. Açılan sayfadaki "Riski kabul ederek devam et" butonuna tıklayın. Arama bölümüne "sidebar.verticalTabs" yazın ve ilgili seçeneği "true" olarak değiştirerek, işlemleri tamamlayın.

Firefox'ta dikey sekmeler kullanmak, tarayıcı deneyiminizi daha verimli ve düzenli bir hâle getirebilir. Yukarıdaki yöntem ile dikey sekmeleri kolaylıkla aktif edebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde, Firefox için dikey sekme özelliğinin varsayılan olarak da gelmesi bekleniyor.