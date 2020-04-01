Bir önceki FeedBurner ile ilgili içeriklerimizde, RSS başlığı değiştirmek ve RSS adresi değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise siz değerli ziyaretçilerimize, FeedBurner kullanıcı adı değiştirme nasıl oluyor, bu konuda bilgi verelim.

İlk kayıt olduğunuzda aldığınız kullanıcı adınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Eğer almak istediğiniz kullanıcı adı boşta ise, aşağıdaki adımları izleyerek, FeedBurner kullanıcı adı değiştirme işlemlerini kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

FeedBurner Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profilimize giriş yapalım.

2) Edit Feed Details... bağlantısına tıklıyoruz.

3) Feed Address kutucuğuna dilediğiniz kullanıcı adını girin.

4) Save Feed Details butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.