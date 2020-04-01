Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

FeedBurner Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:22 - Tarih: 26 Nisan 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


FeedBurner Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Bir önceki FeedBurner ile ilgili içeriklerimizde, RSS başlığı değiştirmek ve RSS adresi değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise siz değerli ziyaretçilerimize, FeedBurner kullanıcı adı değiştirme nasıl oluyor, bu konuda bilgi verelim.

İlk kayıt olduğunuzda aldığınız kullanıcı adınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Eğer almak istediğiniz kullanıcı adı boşta ise, aşağıdaki adımları izleyerek, FeedBurner kullanıcı adı değiştirme işlemlerini kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

FeedBurner Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profilimize giriş yapalım.

FeedBurner Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Edit Feed Details... bağlantısına tıklıyoruz.

FeedBurner Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Feed Address kutucuğuna dilediğiniz kullanıcı adını girin.

FeedBurner Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Save Feed Details butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

FeedBurner Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri