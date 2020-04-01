FeedBurner ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, RSS başlığı değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, FeedBurner RSS adresi değiştirme nasıl oluyor, dilerseniz bu konuyu öğreniyor olacağız. Yani web sitenizin aktif ve sorunuz olarak çalışan RSS URL'sini, FeedBurner hesabınıza bağlamak istiyorsanız, ilgili seçeneği bu şekilde doldurmanız yeterli olacaktır. FeedBurner hesabınıza giriş yaptıktan hemen sonra, aşağıdaki adımları izleyerek, ilgili işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

FeedBurner RSS Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle FeedBurner profilimize giriş yapalım.

2) Edit Feed Details... bağlantısına tıklıyoruz.

3) Original Feed adlı kutucuğu dilediğiniz şekilde doldurun.

4) Save Feed Details butonu ile mevcut işlemleri tamamlayabilirsiniz.