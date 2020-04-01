Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

FeedBurner RSS Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:30 - Tarih: 26 Nisan 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


FeedBurner RSS Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?FeedBurner ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, RSS başlığı değiştirmek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, FeedBurner RSS adresi değiştirme nasıl oluyor, dilerseniz bu konuyu öğreniyor olacağız. Yani web sitenizin aktif ve sorunuz olarak çalışan RSS URL'sini, FeedBurner hesabınıza bağlamak istiyorsanız, ilgili seçeneği bu şekilde doldurmanız yeterli olacaktır. FeedBurner hesabınıza giriş yaptıktan hemen sonra, aşağıdaki adımları izleyerek, ilgili işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

FeedBurner RSS Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle FeedBurner profilimize giriş yapalım.

FeedBurner RSS Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Edit Feed Details... bağlantısına tıklıyoruz.

FeedBurner RSS Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Original Feed adlı kutucuğu dilediğiniz şekilde doldurun.

FeedBurner RSS Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Save Feed Details butonu ile mevcut işlemleri tamamlayabilirsiniz.

FeedBurner RSS Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri