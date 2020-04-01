Google'ın RSS servisi olan FeedBurner, uzun zamandır aktif olarak yayın hayatına devam ediyor. Dolayısı ile sitenizin bir RSS bağlantısı yok ise, bu servisi kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Peki, FeedBurner RSS başlığı değiştirme konusunda bilginiz var mıydı? Yani RSS sayfanızda yer alan RSS başlığı, sitenizi anlatan kısa ve öz bir başlık olur ise, daha sağlıklı olacaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için ise, aşağıdaki kolay adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

FeedBurner RSS Başlığı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle FeedBurner'a giriş yapıyoruz.

2) Akabinde sitemizin RSS ayar sayfasına girelim.

3) Edit Feed Details... bağlantısına tıklıyoruz.

4) Feed Title adlı kutucuğa dilediğiniz başlığı girebilirsiniz.

5) Save Feed Details butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.