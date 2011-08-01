Facebook Messenger ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bir önceki içeriğimizde, messenger takma ad eklemek hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, messenger mesaj alıntılama nasıl oluyor, dilerseniz bu yönde bilgi veriyor olacağız. Konuştuğunuz kişinin dilediğiniz mesajına direkt alıntı yapabilir ve ilgili mesajının altına yanıtınızı iletebilmektesiniz. Bunun için ise, ilgili konuşmaya gelip, Yanıtla adlı butona tıklamanız yeterli olacaktır. İlgili bölüme ait örnek görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

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Facebook Messenger'da Mesaj Alıntılama Nasıl Yapılır?