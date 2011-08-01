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Facebook Messenger'da Takma Ad Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 22 Aralık 2020 - Yorum: 0

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Facebook Messenger'da Takma Ad Ekleme Nasıl Yapılır?Facebook Messenger'ı düzenli olarak kullanıyor iseniz, arkadaşlarınıza takma ad eklemeyi düşünebilirsiniz. Yani ailenizden bir kimseyi, kız veya erkek arkadaşınızı v.b. farklı bir takma ad ile isimlendirebilirsiniz. Bu yönde Messenger'da bir özellik bulunmaktadır. Messenger'da takma ad eklemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bir konuşmaya girdikten sonra, aşağıdaki adımları uygulamanız ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Facebook Messenger'da Mesaj Gönderme Saati Nasıl Öğrenilir?

Facebook Messenger'da Takma Ad Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Takma Adları Düzenle sekmesine tıklayın.

Facebook Messenger'da Takma Ad Ekleme Nasıl Yapılır?

2) İlgili kullanıcının isminin üzerine tıklayın.

Facebook Messenger'da Takma Ad Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Takma adı girin ve ilerlemeye devam edin.

Facebook Messenger'da Takma Ad Ekleme Nasıl Yapılır?

4) İşlemler tamamlanmış olup, kontrol edebilirsiniz.

Facebook Messenger'da Takma Ad Ekleme Nasıl Yapılır?

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