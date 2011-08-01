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Facebook Messenger'da Mesaj Gönderme Saati Nasıl Öğrenilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 21 Aralık 2020 - Yorum: 0

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Facebook Messenger'da Mesaj Gönderme Saati Nasıl Öğrenilir?Facebook Messenger ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde messenger konuşma bildirimlerini kapatmak ve messenger'da konuşma gizlemek gibi ipuçlarına yer vermiştik. Şimdi ise, messenger mesaj gönderme saati öğrenmek nasıl oluyor, bu konuya eğiliyor olacağız. Bir kullanıcı ile konuşurken, gönderdiğiniz her mesajın ayrı ayrı gönderilme saatini öğrenmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise, ilgili konuşmadaki mesajın üzerine gelmeniz yeterli olacak olup, karşınıza gönderilme saati çıkacaktır. Örnek bir görsel ise hemen aşağıdadır.

AYRICA: Facebook Messenger'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Facebook Messenger'da Mesaj Gönderme Saati Nasıl Öğrenilir?

Facebook Messenger'da Mesaj Gönderme Saati Nasıl Öğrenilir?

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