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Facebook Messenger'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:10 - Tarih: 03 Aralık 2020 - Yorum: 0

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Facebook Messenger'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Facebook Messenger'da sohbet ederken, mevcut mavi temadan sıkılıyor olabilirsiniz. Facebook Messenger tema değiştirmek ise mümkün. Yani mevcut temalardan bir seçim yaparak, konuşmalarda bu temayı kullanmayı tercih edebilmektesiniz. İlgili işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Böylelikle sevdiğiniz bir rengi tercih edebilir, konuşmalarınızda seçtiğiniz renk skalasını kullanmaya başlayabilirsiniz.

AYRICA: Facebook Messenger'da Aktif Durum Kapatma Nasıl Yapılır?

Facebook Messenger'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle bir konuşmaya giriniz.

Facebook Messenger'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Sağ menüdeki Temayı Değiştir bağlantısına tıklayın.

Facebook Messenger'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Sevdiğiniz bir renge tıklamanız ise bu yönde yeterlidir.

Facebook Messenger'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

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