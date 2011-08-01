Facebook Messenger'da sohbet ederken, mevcut mavi temadan sıkılıyor olabilirsiniz. Facebook Messenger tema değiştirmek ise mümkün. Yani mevcut temalardan bir seçim yaparak, konuşmalarda bu temayı kullanmayı tercih edebilmektesiniz. İlgili işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Böylelikle sevdiğiniz bir rengi tercih edebilir, konuşmalarınızda seçtiğiniz renk skalasını kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Facebook Messenger'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle bir konuşmaya giriniz.

2) Sağ menüdeki Temayı Değiştir bağlantısına tıklayın.

3) Sevdiğiniz bir renge tıklamanız ise bu yönde yeterlidir.